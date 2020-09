Coronanieuws: Volgens directeur van GGD liegen 1000 mensen per dag over coronasymptomen

Archieffoto. vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

Grapperhaus ging door het stof vanwege het schenden van coronaregels op zijn eigen bruiloft.

13 procent van de Nederlanders wil zich niet laten inenten met een coronavaccin.

Het aantal coronabesmettingen in Brabant steeg met zeventig.

21.30

Gedoe rondom het testbeleid. Een van de oorzaken dat het systeem vastloopt is de manier waarop de tests worden verdeeld over de laboratoria, zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Dit leidt ertoe dat grote labs nog steeds niet helemaal worden gebruikt, terwijl kleinere labs regelmatig 'overlopen' en hun tests moeten doorsturen naar andere laboratoria. De toch al complexe puzzel rondom het testbeleid wordt hierdoor nog ingewikkelder, schrijft Nieuwsuur.

20.00

Dagelijks liegen zo'n duizend mensen over coronasymptomen. Dit zegt directeur Publieke Gezondheid Sjaak de Gouw van de GGD tegen BNR. "Dat horen we via social media, de medewerkers in de teststraten horen het, we horen het via de televisie dat zelfs mensen die uit een oranje gebied komen zonder klachten toch zeggen: 'Ik heb maar gezegd dat ik klachten heb, dan word ik in ieder geval getest."'

Volgens De Gouw zeggen mensen dat omdat ze een bruiloft hebben, op vakantie willen of omdat ze een verklaring nodig hebben. Hij noemt dat 'zorgwekkend' omdat leraren en zorgmedewerkers daardoor extra lang moeten wachten en klassen vervolgens naar huis worden gestuurd en zorgafdelingen worden gesloten.

18.30

Ook in het najaar zullen er geen kermissen zijn in Heeze-Leende. “Zoals wij destijds bij de afgelasting van de kermissen in Heeze en Leende hebben afgesproken met de kermisexploitanten, hebben wij de mogelijkheden bekeken om in het najaar alsnog een kermis te organiseren. Alles afwegende hebben wij nu echter moeten besluiten om dit jaar géén kermis meer te organiseren”, laat burgemeester Paul Verhoeven weten.

18.08

De GGD kan in meerdere delen van het land de belofte om binnen 48 uur te testen, niet meer nakomen. Dat meldt de NOS. "Vanochtend om 10.00 uur konden mensen bij 67 van de 105 testlocaties niet meer binnen 48 uur terecht", zegt een woordvoerder van de GGD tegen de omroep.

De GGD zegt dat ze horen dat 'ontzettend veel' mensen zonder klachten zich laten testen, waardoor veel locaties het nu niet meer aankunnen. "Hierdoor kunnen we mensen die echt klachten hebben niet testen. Leerkrachten en zorgpersoneel moeten nu soms dagen wachten", aldus de woordvoerder.

17.25

Burgemeester Jacqueline Koops van het Gelderse Heerde treedt af vanwege de gevolgen van de coronabesmetting die zij half maart opliep. De 50-jarige burgemeester heeft onvoldoende conditie om haar functie goed uit te kunnen oefenen en moet nog lang revalideren, laat de gemeente donderdag weten. Koops (ChristenUnie) legt haar taken direct neer. Ze trad in 2019 aan als burgemeester van Heerde.

17.00

Burgemeester Wobine Buijs van Oss is vanmiddag door de coronateststraat geweest, laat ze via Twitter weten.

16.50

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 601 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets hoger dan gebruikelijk. De laatste weken schommelde het aantal meldingen rond 500 per dag. In Brabant zijn er 64 besmettingen bij gekomen.

15.50

Het ministerie van Volksgezondheid heeft overeenkomsten gesloten voor extra testen op het coronavirus via de GGD'en. Al met ingang van deze week zullen 500 testen per dag worden uitgevoerd door het Duitse U-Diagnostics/Labor Dr. Wisplinghoff, een aantal dat moet oplopen tot minstens 2000 testen per dag en uiteindelijk misschien wel tot 5000 per dag.

15.40

Het aantal besmettingen in Tilburg is hoog: in een week tijd (tussen 24 en 30 augustus) werden daar 87 mensen positief getest op het coronavirus. Volgens de GGD zijn er inderdaad een aantal clusters bekend in de gemeente, onder andere onder studenten. "We zien dat er veel positieven zijn in de leeftijdscategorie 19 tot en met 29. Dit zijn niet alleen studenten", laat een woordvoerder weten. Ook wordt er in Tilburg veel getest: "We zien een toename van het aantal testafnames in Tilburg. Dat kan onder andere komen door de grote testcapaciteit." In diezelfde week werden 69 mensen positief getest in Eindhoven en 42 in Den Bosch.

13.41

Het aantal faillissementen in Nederland vertoont dit jaar nog geen opvallende piek, ondanks de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het aantal bankroeten over de gehele linie nog steeds lager dan een jaar geleden. Mogelijk spelen de steunmaatregelen van de overheid hierbij een rol, maar daar laat het statistiekbureau zich niet over uit.

13.39

De verkoop van snorfietsen is de laatste maanden flink gestegen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt doordat consumenten vanwege de uitbraak van het coronavirus zoeken naar een alternatief voor het openbaar vervoer, melden brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Tot en met augustus van dit jaar zijn al meer snorfietsen verkocht dan in heel 2019.

12.22

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hoopt dat de ophef over de geschonden coronaregels op de bruiloft van minister van Justitie Ferd Grapperhaus leidt tot meer begrip voor horecaondernemers en een minder strikt boetebeleid. KHN-directeur Dirk Beljaarts vindt dat buitengewoon opsporingsambtenaren, zogeheten boa's, niet meer meteen boetes moeten opleggen of met sluitingen van cafés moeten dreigen als er een incidentele overtreding van de coronaregels wordt geconstateerd. De branchevoorman wil ook dat al uitgedeelde boetes opnieuw worden bekeken.

12.13

De Bond van Carnavalsverenigingen Limburg (BCL) blaast een jaarlijkse bijeenkomst op 21 en 22 november af vanwege het coronavirus. De bijeenkomst wordt jaarlijks bezocht door meer dan 150 carnavalsverenigingen. Het feest zou dit jaar in de Roermondse Oranjerie worden gehouden, maar is verplaatst naar november 2021.

10.13

De Veghelse carnavalsvereniging heeft besloten dat Kuussegat dit jaar geen nieuwe prins krijgt. De belangrijkste reden daarvoor is dat de prins door alle maatregelen die worden genomen in de coronacrisis, geen 'volwaardig carnavalsseizoen' kan beleven. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging dat er geen nieuwe prins wordt gekozen. Alleen in de beginjaren van de carnavalsvereniging is het gebeurd dat er twee carnavalsjaren dezelfde prins de scepter zwaaide.

Eerder maakte carnavalsvereniging de Kuussegatters ook al bekend dat er dit jaar geen Hofzittingen en geen andere openbare carnavalsactiviteiten zullen worden georganiseerd.

09.31

Ondanks de coronacrisis verwacht bijna een kwart van de Nederlanders volgend jaar een loonstijging. Dat meldt HR-dienstverlener Visma | Raet op basis van onderzoek onder ruim duizend werkenden. Twee op de drie ondervraagden verwachten dat hun nettoloon gelijk blijft. Zo'n 11 procent van de geënquêteerden rekent volgend jaar op een daling van het salaris.

09.19

De piek in het aantal woninginbraken die zich normaal voordoet in juli en augustus is dit jaar uitgebleven, zegt een woordvoerder van Interpolis. Volgens hem komt dat doordat veel mensen vanwege de coronacrisis de zomer thuis hebben doorgebracht. Dat schrikt inbrekers af.

Uit de eigen 'inbraakmonitor' van Interpolis komt naar voren dat het aantal inbraken en pogingen daartoe met 20 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Van januari tot en met de derde week van augustus noteerde de verzekeraar 18.089 gevallen, tegen 22.678 in dezelfde periode vorig jaar.

08.45

De carnavalsverenigingen in Helmond hebben gezamenlijk nog geen knoop doorgehakt over het aanstaande carnavalsseizoen. Woensdagavond kwamen ze samen om de coronadilemma's te bespreken. Maar een definitief besluit over carnaval 2021 en alle evenementen in de aanloop daar naartoe is nog niet genomen.

08.00

De schatkist van de Nederlandse staat biedt nog meer dan voldoende ruimte voor de tijdelijke steunmaatregelen tegen de coronacrisis. De hogere staatsschuld als gevolg van die steunpakketten hoeft niet heel snel te worden afgebouwd. Dat komt naar voren uit interviews met tien topeconomen door het ING Economisch Bureau in aanloop naar Prinsjesdag.

07.00

Kleding- en schoenenwinkels zijn volgend jaar nog niet hersteld van de zware klappen door de coronacrisis. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de detailhandel. Deze branches worden samen met autodealers het hardst getroffen door de crisis. De bank denkt dat voor fysieke kledingwinkels de omzet dit jaar met 15 procent zal dalen en voor schoenenwinkels een min te zien zal zijn van 10 procent.

00.01

Justitieminister Ferd Grapperhaus is opnieuw door het stof gegaan omdat er op zijn bruiloft coronaregels zijn geschonden. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, zegt de bewindsman woensdagavond. "Ik heb het zelf beslist niet goed gedaan." Toch heeft hij nog genoeg gezag om, ook in de coronacrisis, aan te blijven als justitieminister, aldus Grapperhaus zelf.

Hij sprak de Tweede Kamer toe in een fel debat over het coronabeleid en zijn eigen geloofwaardigheid. Ook staat hij nog pal achter het coronabeleid van het kabinet, bezweert de bewindsman.