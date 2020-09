Man zwaar mishandeld in eigen huis, twee mannen opgepakt

Een man is woensdagavond thuis aan de Molenstraat in Roosendaal zwaar mishandeld door twee andere mannen uit Roosendaal (26 en 33 jaar). Beide verdachten zijn opgepakt, meldt de politie donderdagochtend.

De politie werd rond kwart over elf gebeld dat er iemand was mishandeld in het huis. Toen ze waren gearriveerd wisten agenten de 26-jarige man aan te houden. De andere man werd later opgepakt. Tijdens zijn aanhouding spuugde en bedreigde hij de agenten in de politieauto.