Vrachtwagenchauffeur krijgt boete voor doodrijden fietsster (77)

De 44-jarige vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij een dodelijk ongeval op de Vasco Da Gamastraat in Valkenswaard op 15 mei vorig jaar, heeft een boete gekregen. Bij het ongeluk kwam een 77-jarige vrouw om het leven.

De chauffeur uit Valkenswaard gaf nog voorrang aan een paar fietsers bij de oversteekplaats, en trok toen op. Hij zag alleen een fietser over het hoofd. Zij kwam op haar elektrische fiets iets later achter haar man aan. De vrouw kwam onder de vrachtwagen terecht en overleed vrijwel meteen.

De bestuurder verklaarde dat hij de vrouw 'echt niet had gezien', ondanks dat hij vrij zicht had en wel in zijn spiegels had gekeken. Getuigen zeiden ook tegen de politie dat de vrouw 'er ineens was'.