Golf hier populairder dan voetbal? 'Ik snap er helemaal niks van'

Golf is een populairdere sport dan voetbal. Tenminste, dat vinden de bewoners van Waalre. Uit onderzoek van LocalFocus blijkt dat de mensen in Waalre de voorkeur geven boven een hole-in-one, dan een winnend doelpunt in de laatste minuut. En dat tot onbegrip van de voorzitter van RKVV Waalre, de plaatselijke voetbalclub.

In nagenoeg elke Brabantse gemeente is voetbal de populairste sport, maar in Waalre gaan ze liever golfen. LocalFocus zocht op basis van de ledenaantallen per gemeente uit welke sport waar het populairst is. Ruim 7 procent van de inwoners van Waalre is lid van een golfclub en voetbal zit daar net achter: zo'n 6,6 procent van de bewoners is lid van een voetbalclub.

De onderzoekers hebben dus gekeken naar hoeveel leden er per gemeente zijn per sportclub. Maar toch denkt de voorzitter van RKVV Waalre dat je een andere uitkomst krijgt als je de straat op gaat in Waalre en het aan de mensen gaat vragen.

"Iedereen kent de club in het dorp. Het is ook echt een dorpse club", zegt Paul Lavrijsen. "Op zondag staat het hier -voordat het coronavirus uitbrak- helemaal vol bij een thuiswedstrijd. De club leeft echt in het dorp."

Toch is de golfsport dus populairder in de gemeente Waalre. En daar zijn ze bij golfclub Gendersteyn uit Veldhoven alleen maar blij mee. "Ik ben ook wel een beetje verrast, hoor. Maar leuk is het natuurlijk wel", zegt Evianne Bouw van de golfclub, die verder uitlegt wat golf zo leuk maakt. "Je kunt het zowel individueel spelen als in een groep. Dat is het leuke eraan."

