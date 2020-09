Massale diefstal van waterkranen bij begraafplaats in Breda: 'Je moet je diep schamen'

Bij de begraafplaats aan de Tuinzigtlaan in Breda zijn eind maart liefst 36 waterkranen bij aftappunten gestolen. De verdachte staat duidelijk op beeld. Bureau Brabant besteedt maandag aandacht aan deze zaak.

Op social media reageren mensen verontwaardigd op het stelen van de kranen. "Diefstal bij een begraafplaats, je moet je diep schamen", reageert een man. Hij krijgt bijval van een andere man. "Laat onze doden met rust. En de begraafplaatsen ook, stelletje..." Een vrouw verzucht dat het ook al een paar keer raak was bij een tuincomplex. "Gewoon eraf gebroken of geslagen, grote overstromingen..."

Herkenbaar

De diefstallen bij het kerkhof aan de Tuinzigtlaan in Breda vonden plaats tussen zaterdag 21 en dinsdag 31 maart. In overleg met de officier van justitie is besloten het gezicht van de verdachte nu onherkenbaar te laten zien. Als zijn identiteit niet snel bekend wordt, toont de politie zijn gezicht een week later, in de tv-uitzending van 14 september, wel.