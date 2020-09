Vrouw (21) gaat door het lint bij Bravis ziekenhuis en mishandelt beveiligster

Een 21-jarige vrouw is donderdagnacht door het lint gegaan bij het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. Dat gebeurde terwijl de Bergse werd behandeld. De vrouw mishandelde onder anderen een beveiligster.

In bedwang gehouden

Ze werd door de beveiligers in bedwang gehouden en overgedragen aan de politie. Mogelijk zou de vrouw onder invloed van drank of drugs zijn. Ze was slecht aanspreekbaar.