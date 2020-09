Shell wil CO2-uitstoot fabriek Moerdijk terugbrengen

Shell Moerdijk (foto: Raoul Cartens) vergroot

Shell is van plan de CO2-uitstoot van de petrochemische tak van het bedrijf in Moerdijk met tien procent terug te brengen. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van zo'n 50.000 personenauto's. Dit doet Shell door het vervangen en moderniseren van fornuizen.

Deze fornuizen zijn een essentieel onderdeel van de chemie-installatie in Moerdijk, de zogeheten Moerdijk Lower Olefins-fabriek (MLO). In deze kraakinstallatie worden grotere en kleinere molecuulketens geknipt en van elkaar gescheiden.

Verbouwing in 2025 afgerond

Zestien van de in 1972 gebouwde fornuizen worden gemoderniseerd, waarna er acht overblijven. Door die investering daalt volgens Shell ook het energieverbruik, terwijl de productiecapaciteit gelijk blijft.

De nieuwe fornuizen komen per schip naar Moerdijk, waar ze in elkaar worden gezet. Tijdens de verbouwing, die naar verwachting in 2025 wordt afgerond, kan de fabriek gewoon blijven draaien.

Groot Europees chemiecomplex

Shell Moerdijk is een van de grootste chemieconcerns van Europa. Bij de fabriek werken ongeveer 850 mensen. Er worden basischemicaliën gemaakt die zijn terug te vinden in producten zoals plastics, zepen, isolatiemateriaal en sportschoenen.

