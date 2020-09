Ciao Italia, motorcrossers Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff komen eraan om te winnen

Glenn Coldenhoff en Jeffrey Herlings (Foto: Red Bull) vergroot

Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff hervatten zondag na drie weken zonder grand prix hun seizoen. In Faenza is dan de Grand Prix van Italië. We stelden drie belangrijke vragen aan de topcoureurs.

Hoe kijk je terug op het blok met drie races in Letland na de coronatijd?

Jeffrey Herlings, koploper in het algemeen klassement: "Het was natuurlijk even wennen. Normaal rijden we tweedaagse evenementen, op zaterdag kwalificatie en op zondag de races. Nu was de zaterdag weg en reden we drie grand prix in één week. Dat is heftig zeker in een tijd waar we lang geen races hebben gehad.

In de voorbereiding op de drie races in Letland liep ik een hersenschudding op, dat was nieuw voor me. Daardoor had ik amper getraind. Toch kijk ik positief terug op de races want mijn voorsprong in het algemeen klassement is uitgelopen. Helaas waren mijn resultaten niet wauw. Het was zeker niet slecht en super constant. "

Glenn Coldenhoff, de nummer vijf van het klassement: "De eerste race was natuurlijk fantastisch. Ik won en dat was voor de meeste mensen onverwacht. In de voorbereiding heb ik goed kunnen trainen. Alles klopte. Het nieuwe raceformat was qua fysiek geen probleem, maar winnen doe je niet elke dag. Er komt veel bij kijken. Ik moest daar mentaal van herstellen en dat is een beetje misgegaan. De tweede wedstrijd was daarom moeilijk, ik was te gehaast. Ik raakte nog flink geblesseerd, ook met een paar gekneusde ribben. Nu was er geen tijd om te herstellen en heb ik de laatste wedstrijd met pijnstillers gereden. "

Hoe moeilijk is het om als topsporter te leven en trainen in deze tijd?

Jeffrey Herlings: "Het is enorm wennen. Normaal rijden we op zaterdag en vliegen we op vrijdag. Nu al op donderdag. We krijgen allemaal coronatesten, hier daar en overal. In de omgang is alles heel beperkt. Vroeger lachten we met elkaar. Nu is iedereen is van elkaar gescheiden om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. Mijn vrienden mijd ik ook want als je corona zou hebben, mis je een wedstrijd. Het is een raar jaar. "

Glenn Coldenhoff: "Ik vind het nog wel meevallen. We kunnen eigenlijk alles doen. Ik heb thuis een kleine sportschool en we zijn natuurlijk vaak buiten bezig met racefietsen, moutainbiken en hardlopen. Dat kun je in Nederland gewoon doen. Bij de wedstrijden hebben we drie of vier coronatesten. Ik ben er tot nu toe goed doorheen gekomen, maar het blijft spannend. "

Er komt een reeks van wedstrijden in Italië aan. Hoe kijk je daar naar?

Herlings: "In Italië zijn de coronacijfers nu relatief laag, dat maakt het makkelijk om wedstrijden te organiseren. Daarom zijn er van de resterende dertien nog negen in Italië.

Sommige banen zijn niet echt perfect voor een grand prix, omdat ze vaak hard zijn Dat maakt het moeilijk om concurrenten in te halen. Het zijn niet de fijnste banen om te rijden, maar we moeten blij zijn dat we überhaupt kunnen racen. "

Coldenhoff: "Italië wordt heel anders dan Letland. Om te beginnen zijn de banen hard. Dan is de verwachting dat het zondag 30 tot 35 graden wordt en is de voorspelling dat het woensdag heel hard gaat regenen. Het is afwachten wat we daar voorgeschoteld krijgen. Ik kijk er enorm naar uit."

