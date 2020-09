Auto belandt op zijn kop na botsing op kruising in Eindhoven: bestuurster lichtgewond

Een auto is vrijdagmiddag op zijn kop beland na een botsing met een busje op een kruising in Eindhoven. De bestuurster raakte hierbij lichtgewond.

Last van haar nek

De bestuurster is door brandweerlieden uit de auto gehaald. Ze is nagekeken in een toegesnelde ambulance, maar de vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wel gaf ze aan dat ze last had van haar nek.