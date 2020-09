Mondkapjesfabriek in Helmond, VDL en DSM investeren miljoenen

Foto: Wikimedia vergroot

VDL Groep en DSM gaan medische mondkapjes maken in Helmond en Geleen. Dat maakten beide bedrijven vrijdagmiddag bekend. Hiervoor investeren ze miljoenen.

De nieuwe gemeenschappelijke onderneming, Dutch PPE Solutions, biedt bij de start werkgelegenheid aan enkele tientallen medewerkers in Helmond en Geleen.

Machines en productielocatie

Beide bedrijven investeren meerdere miljoenen in de aanschaf van machines en het bouwen van een productielocatie voor meltblown polypropyleen, de kritische filterlaag in medische gezichtsmaskers die virussen filtert, en in de productie van gezichtsmaskers.

De joint venture start in oktober in Helmond met de productie van medische maskers, type FFP2. De meltblown polypropyleenfabriek in Geleen is naar verwachting operationeel vanaf april 2021.

'Voorzien in eigen behoeften'

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep benadrukt het belang dat in Nederland medische mondkapjes worden geproduceerd. “De coronacrisis heeft de voorbije maanden aangetoond dat een pandemie zich niet laat sturen en dat het belangrijk is dat werelddelen gaan voorzien in de eigen behoeften. Daardoor zijn we het aan onszelf verplicht om dicht bij huis zekerheden te creëren."

Hij vervolgt: "Ik ben er trots op dat VDL en DSM, twee krachtige Nederlandse bedrijven, elkaar hebben gevonden en de handen ineen hebben geslagen om gezamenlijk meltblown en gezichtsmaskers te gaan produceren.”