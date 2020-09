Zundert gaat gebukt onder lege zondag zonder Bloemencorso: 'Even snel doorspoelen naar 2021'

Wachten op privacy instellingen... De eerste zondag van september blijft het leeg in de straten van Zundert. Volgende Vorige vergroot 1/2 Dit jaar geen Bloemencorso in Zundert

De eerste zondag van september hoeven veel mensen niet meer te omcirkelen op hun kalender. Want dit is al sinds mensenheugenis d zondag van het Bloemencorso in Zundert. Maar dit jaar even niet. Door corona. “We wisten het al dit voorjaar, maar zo een paar dagen van tevoren komt het toch wel hard aan”, zegt een van de inwoners op de Markt die nu kaal en leeg is.

Normaal gesproken is het deze dagen een drukte van belang in het centrum van Zundert. Tribunes worden gebouwd, dranghekken worden neergezet en overal hangen de vlaggen van de buurtschappen. Niets van dat alles dit jaar. En dat wordt gevoeld.

Ook in het buitengebied van Zundert, Rijsbergen en Schijf ziet het er dit jaar anders uit. Geen enorme tenten waar de buurschappen de laatste hand leggen aan hun corsowagens. En de vele dahlia’s die normaal gesproken op de wagens werden getikt, staan nu grotendeels nog steeds op de akkers.

"Het is maar een kale boel"

Tussen de Markt en de Wernhoutseweg ziet Zundert er nu uit als elke andere willekeurige dag in het jaar. “Het is maar een kale boel”, verzucht een inwoner die net met een volle boodschappenkar uit de supermarkt komt lopen.

Ook financieel is het voor Zundert een strop. “Tuurlijk kost het geld. Geen publiek dat komt kijken en de bloemenhandel ligt op zijn gat”, zegt Ludo Gommers van de bloemencommissie van het corso. Hij staat op een akker vol met dahlia’s in alle kleuren. Het merendeel wordt gemaaid en de bloembollen worden opgeslagen voor volgend jaar.

Droogbloemen

Toch is voor een klein deel van de bloemen een andere bestemming gevonden. Ze worden geplukt en met het koppie naar boven in grote zeefbakken gestopt. “Ze kunnen dan morgen mooi de drogerij in worden gereden. Na een dag of drie worden ze verpakt in een plastic zak en gaan ze naar de andere kant van de wereld”, vertelt Gommers.

De droogbloemen voor Azië leveren het corso nog enkele tienduizenden euro’s op. Maar de schade loopt in de tonnen.

Dubbel feest

De Zundertenaren in de Molenstraat leven tussen hoop en vrees. De één is bang dat ook in 2021 het coronavirus roet in het eten zal gooien. Anderen zijn meer optimistisch: “Snel doorspoelen dit jaar en het Bloemencorso Zundert 2021 wordt dan een dubbel feest.”