Babypapegaai Rico wil niet uit hoge boom komen, eigenaresse is wanhopig

Hij is nog maar twaalf weken oud, een baby dus. En de eigenaresse heeft de grijze roodstaartpapegaai pas elf dagen. Toch moet ze hem nu al missen. Vrijdag vloog Rico de deur uit en nu zit hij vlakbij in een boom, aan de Van der Voortweg in Boxtel. "We wisten niet dat hij kon vliegen. Hij was gekortwiekt, volgens de kweker."

Dus zat Rico niet opgesloten in een kooi, maar had hij extra bewegingsruimte. "Hij zat bovenop zijn kooi. Opeens vloog hij door het huis heen, de keuken door. Een bocht onder het afdak en de tuin door en weg was-ie."

Dat was donderdag. Na een moeilijke nacht ging de eigenaresse vrijdag met een stapel flyers op pad. "Ik liep door wat bosjes heen en riep hem steeds. Toen reageerde hij." Naar zijn baasje terugvliegen, wil Rico echter niet.

"Het is een babypapegaai, die kan niet voor zichzelf zorgen"

"We hebben het eerst zelf met een ladder geprobeerd, maar die was te kort. Daarna hebben we de brandweer gebeld. Die namen ons eigenlijk niet serieus en wilden niet komen. We hebben twee keer moeten bellen. En ze zouden met een hoogwerker komen, maar hadden een ladder die ook te klein was."

Besjes in de boom gehangen

Op verzoek van de eigenaresse spoot een brandweerman Rico nog nat, maar ook daar schrok de vogel niet van. Hij bleef gewoon zitten. "Ik weet niet hoe het nu verder moet. Het is een baby, die kan niet voor zichzelf zorgen. Hij heeft honger en dorst. De kweker is net geweest en die heeft wat besjes in een boom gehangen, maar daar komt ie ook niet op af."

Rond zes uur gaat de papegaai normaal slapen. "Morgen gaan we weer kijken. Ik hoop dat die er dan nog zit. Want als Rico het water (Dommel) overvliegt, zijn we hem definitief kwijt, vrees ik."

