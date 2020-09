Bijtende boze ex-vriendin vernielt autoruit en slaat met fietsketting

Archieffoto vergroot

Een 30-jarige vrouw is maandagochtend aangehouden voor zware mishandeling van haar ex-vriend. Ze beet in zijn rechteronderarm, probeerde met een fietsketting op zijn hoofd te slaan en sloeg met de ketting de achterruit van zijn auto in en schopte daarna enkele keren tegen de wagen.

Malini Witlox Geschreven door

Het 48-jarige slachtoffer vertelde aan de politie dat zijn ex maandagmorgen aan de deur stond om geld op te halen. Hij wilde dat echter niet aan haar maar aan haar moeder afgeven.

Ze ging daarna door het lint.