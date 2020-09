Automobilist (27) overleden na ernstig ongeluk in Mill

Het ongeluk gebeurde op de Volkelseweg in Mill (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot

Een 27-jarige man uit de gemeente Mill en Sint Hubert is vrijdagnacht overleden nadat hij met zijn auto van de weg raakte en twee bomen raakte langs de Volkelseweg in Mill. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Het ongeluk gebeurde rond halfeen 's nachts. Het slachtoffer zat als enige in de auto.

Onderzoek

Vanwege de ernst van het ongeluk werden verschillende hulpdiensten opgeroepen, maar de man was niet meer te redden. De weg werd afgesloten voor het verkeer.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Het ongeluk in Mill gebeurde rond halfeen vrijdagnacht (foto: Marco van den Broek/SQ Vision). vergroot