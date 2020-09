Auto belandt in sloot langs A59, meisje (9) trekt aandacht door te seinen met lichten

De auto belandde in een sloot langs de A59 (foto: Erik Haverhals/FPMB). vergroot

Een auto is vrijdagavond rond elf uur in een sloot naast de A59 beland. De auto had vlak daarvoor de vangrail geraakt. De 9-jarige dochter van de bestuurder slaagde erin de aandacht van andere automobilisten te trekken door te seinen met de lichten van de auto.

.De vader is naar een ziekenhuis gebracht. Het meisje is door familieleden opgehaald. Volgens een getuige had zij niets overgehouden aan het ongeluk. Ze heeft van de politie een beertje gekregen vanwege haar alerte handelen.

Twee takelwagens

Er waren twee takelwagens nodig om de auto uit de sloot te halen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.