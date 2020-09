Allememaggies! Rob (34) heeft twee Bassie & Adriaan-auto’s en eentje gaat de deur uit

De twee auto's van Rob (en Robin), de voorste staat te koop (foto: Rob/Marktplaats). vergroot

Foutje, moet kunnen! Rob (34) uit Breda kocht een jaar geleden een rode Honda Prelude die hij liet omtoveren tot Bassie & Adriaan-mobiel. Maar toen die net af was, bleek er nóg zo’n exemplaar te koop. Hij kon de verleiding niet weerstaan en sindsdien heeft hij er twee in zijn bezit. Dat bleek wat veel van het goede. “Ik heb het een beetje onderschat.”

Zijn tweede Bassie en Adriaan-auto staat sinds twee dagen op Marktplaats. En dat levert bizar veel reacties op. De hilarische advertentie is bijna 14.000 keer bekeken, hij wordt platgebeld en autotijdschriften staan bij hem op de stoep. Zoveel aandacht is hij echter wel gewend door zijn auto. “Ik ben niet aandachtsgeil maar als je op maandagochtend naar je werk rijdt in deze auto, zie je alleen maar lachende mensen. Iedereen vindt het geweldig. Er staan altijd wel jongeren Instagramfoto's bij te maken. Als ik deze auto pak, weet je niet wat er die dag allemaal gaat gebeuren.”

“Mijn andere auto ziet eruit alsof hij veertig jaar in het bos heeft gestaan. Als ik daarmee rondrijd is het helemaal feest. Maar ik heb de aandacht onderschat. In de buurt vinden ze me soms een clown.”

Het is daarom tijd om zijn tweede exemplaar weg te doen. “Ik heb hem zelf in Bassie & Adriaan-stijl nagemaakt. Maar ik heb geen goede stalling. Ik heb het Bassie & Adriaan-museum gemaild met de vraag of de auto daar mag overwinteren maar zij hebben er geen plek voor. Het is zonde om deze auto buiten te laten staan.”

De auto uit 1984 staat te koop, maar allememaggies, er hangt een flink prijskaartje aan van 24.000 euro. “Als iemand een goed bod doet, dan gaat hij weg. De prijs kan nog wel wat naar beneden. Het is een beetje wat de gek ervoor geeft. Ik denk ik knal hem op internet en doe er een leuk verhaaltje bij”, grapt hij.

Zo schrijft Rob onder andere in de advertentie: "Zonder trekhaak. Want zag laatst in het nieuws dat ze daar zomaar op gaan zitten.... Google effe op trekhaak. Zoek je iets unieks of wil je dat alle kinderen (en dus ook de milfies) naar je zwaaien? KOOP DAN!"

De Honde Prelude met wimpers en gele stippen staat te koop (foto: Rob/Marktplaats). vergroot

De andere Bassie & Adriaan-auto gaat zeker niet weg, maar Rob heeft nog wel een andere auto op zijn verlanglijstje staan. “Hierna zou ik de New Kids Turbo-auto wel willen hebben.” Hoeveel replica’s er van de Bassie & Adriaan-mobiel in Nederland rondrijden is niet helemaal duidelijk. “Waarschijnlijk zijn het er ongeveer vier.” De originele Prelude is nog altijd in het bezit van Aad van Toor, de enige echte Adriaan.