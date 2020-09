Dader gepakt na steekpartij azc Grave

(foto: Saskia Kusters). vergroot

In het asielzoekerscentrum in Grave is zaterdagmiddag een steekpartij geweest na een ruzie tussen twee mannen. Eén man raakte gewond, hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd enkele uren later opgepakt.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er werd een Burgernetmelding met signalement verspreid. Het ging om een Algerijnse man met een groen petje en kort, zwart haar.

De politie waarschuwde dat mensen zelf geen actie moesten ondernemen bij het zien van de man. "Bel bij tips 112", aldus de politie.

Wachten op privacy instellingen...

Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf. "Omstreeks half één kregen twee bewoners ruzie. Daarbij verwondde een 38-jarige man een andere man met een mes", schrijft de politie op Twitter.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. De recherche doet ter plaatse onderzoek.