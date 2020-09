Wachten op privacy instellingen... Vlammen uit het dak (foto: SQ Vision Mediaprodukties). (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 Uitslaande brand in huis Waalre onder controle

In een huis aan de Buijtenste Meerken in Waalre is zaterdagmiddag brand uit gebroken. Rond kwart voor vier was de brand onder controle. Omdat er zonnepanelen op het dak lagen was het volgens de brandweer moeilijk de brand veilig te blussen.

Rebecca Seunis Geschreven door

Er is niemand gewond geraakt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het lijkt erop dat de brand niet in de zonnepanelen is ontstaan.

De brandweer was met twee blusvoertuigen en een hoogwerker bezig om de brand onder controle te krijgen.

