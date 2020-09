Man in Liessel overleden nadat hij onder grasmaaier terechtkomt

Het slachtoffer is onder de grasmaaier terechtgekomen (foto: Pim Verkoelen - SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een 84-jarige man is zaterdagmiddag om het leven gekomen toen hij het gras voor zijn huis in Liessel aan het maaien was. Hij is onder de grasmaaier terechtgekomen en in de sloot gevallen. De politie meldt dat hij daarbij direct om het leven is gekomen.

Brandweer en ambulance kwamen nog ter plaatse op de Hoogdonkseweg, maar het was al te laat voor het slachtoffer. Zijn familie is op de hoogte gebracht.

