Wereldberoemde Van Gogh-luchtballon blijft aan de grond: 'Hopelijk vaart hij ooit weer over Brabant'

De Vincent van Gogh luchtballon (foto: SK-Media). vergroot

Het is een jaarlijks spektakel op ballonfestivals in Brabant: een gigantische luchtballon in de vorm van Vincent van Gogh. Maar dit jaar zal Vincent niet neer kunnen kijken op het Brabantse landschap. Vanwege de coronacrisis moet de ballon opgeborgen blijven.

Ista van Galen Geschreven door

In samenwerking met Van Gogh Brabant gaat de luchtballon jaarlijks de lucht in op het Ballonfestival Grave en Brabantse Ballonfeesten in Gemert. Maar omdat de festivals niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis, kan de ballon ook niet de lucht in. "Als die festivals er niet zijn, is het ook niet mogelijk om de ballon hier naartoe te halen", legt Frank van den Eijnden, directeur van Van Gogh Brabant, uit.

Moeilijk te organiseren

"Het is een gigantische ballon, maar technisch gezien zit het ingewikkeld in elkaar. Daarom zit er maar een klein mandje onder. Afstand van elkaar houden in de ballon kan dus eigenlijk ook niet. Dat maakt het vrij moeilijk om een ballonvaart te organiseren", zegt Van den Eijnden.

En dat is jammer, want het zelfportret van de schilder heeft jaarlijks veel bekijks. Volgens Van den Eijnden is de ballon zelfs in het buitenland ontzettend populair. "Mensen vinden het altijd heel gaaf om te zien. Van Australië tot Turkije: hij is bijna overal ter wereld wel een keer omhoog gegaan. Het komt dus niet zo vaak voor dat hij in Nederland de lucht ingaat."

Benieuwd hoe Van Gogh-ballon eruitziet? Je ziet het in onderstaande video:

Wachten op privacy instellingen...

Gestald bij de eigenaar

Als de gigantische Van Gogh-ballon niet in de lucht vaart, wordt hij gestald in Friesland. "Het is inmiddels al een oudje hoor. Hij komt oorspronkelijk uit Apeldoorn, waar hij in samenwerking met Bavaria is laten maken. Nu wordt hij beheerd door een ballonvaarder in Friesland. Via diegene kan de ballon worden gehuurd."

Kunnen we verwachten de ballon ooit nog boven Brabant te zien varen? Van den Eijnden hoopt van wel. "We zijn heel erg geïnteresseerd om hem nog eens deze kant op te krijgen. Maar aangezien hij ook de hele wereld over gaat, moet het maar net zo uitkomen dat de ballon op het juiste moment in Nederland beschikbaar is." Toch gaat Van den Eijnden er vanuit hem nog een keer boven Brabant te zien varen.

Wachten op privacy instellingen...