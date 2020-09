TOP Oss verliest met 3-0 bij Roda JC, FC Eindhoven in eigen huis geklopt

Grad Damen (links) in duel met Robert Klaasen (foto: Orange Pictures). vergroot

TOP Oss heeft zaterdagavond in de Keuken Kampioen Divisie met heldere cijfers verloren bij Roda JC: 3-0. De Limburgers hadden deze stand al bij de rust bereikt. Ondanks de nodige kansen wisten de Ossenaren geen vuist te maken tegen Roda. Eerder op de dag legde ook FC Eindhoven het af.

Ron Vorstermans Geschreven door

Roda nam in de 29ste minuut de leiding door een schot in de verre hoek van Stefano Marzo. De Belgische TOP Oss-keeper Bo Geens, die deze week pas was aangetrokken, kon de inzet niet keren. Na die 1-0 ging het snel. Roland Alberg wist zowel in de 38ste als de 40ste minuut het net te vinden. In de tweede helft schiepen beide ploegen kansen, maar er kwam niemand meer tot scoren.

FC Eindhoven legt het thuis nipt af tegen Telstar

FC Eindhoven kon slechts 11 minuten genieten van een voorsprong in de thuiswedstrijd tegen Telstar. Door twee doelpunten van Shayne Pattynam trokken de gasten de wedstrijd in het laatste half uur alsnog naar zich toe.

Ilias Bronkhorst had Telstar na een half uur op voorsprong gezet in het Jan Louwers Stadion. De gelegenheidsspits van de 'Witte Leeuwen' was vorige week bij de start van het seizoen, tegen FC Volendam (2-2), al twee keer trefzeker. Eindhoven boog aan het begin van de tweede helft de achterstand om in een voorsprong door doelpunten van Hugo Botermans en Kaj de Rooij. Laatstgenoemde scoorde vorige week ook al. Uiteindelijk pakte de Noord-Hollandse club toch de volle winst. Bij Telstar zat Edgar Davids, onder meer oud-speler van Ajax en het Nederlands elftal, voor het eerst als assistent op de bank naast hoofdtrainer Andries Jonker.

Dankzij twee goals van Pattynama nam Telstar toch de zege mee naar huis. Naast het 'debuut' van 74-voudig international Davids was er nog een primeur in Eindhoven. Shona Shukrula fungeerde als vierde official en werd daarmee de eerste vrouw die deze functie bekleedde in het betaalde voetbal.