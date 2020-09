Coronanieuws: gebedshuizen lopen leeg en Grapperhaus minder geloofwaardig

Archieffoto: Pexels vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Madhavi Raaijmakers

De voornaamste feiten op een rij:

De gebedshuizen blijven leger door de komst van het coronavirus en dat heeft ook financiële gevolgen.

Uit peilingen is gebleken dat de geloofwaardigheid van minister Ferd Grappershaus steeds meer afneemt.

12.15

Veel mensen blijven weg uit kerken, moskeeën en synagogen. Dat meldt de NOS. Op 1 juni mochten alle gebedshuizen na twee maanden weer beperkt open. Er mogen nu maximaal honderd bezoekers komen, maar veel mensen laten het toch afweten. Volgens de NOS zijn er veel verschillende redenen waarom dit gebeurt. Ouderen durven het uit angst voor het coronavirus niet meer aan of mensen vinden het online reserveren onhandig. Daarentegen zijn er ook bezoekers die het juist wel lekker vinden om de diensten vanuit huis te bekijken.

Financiën

Die grote leegloop neemt ook financiële zorgen met zich mee. Er zijn bijvoorbeeld gebedshuizen nog helemaal niet opengegaan, terwijl de kosten wel doorlopen. Inkomsten uit collectes worden door gebrek aan bezoekers misgelopen.

9.50

De geloofwaardigheid van minister Ferd Grapperhaus is afgenomen. Dat bleek uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Vorige week zei 42 procent van de ondervraagde de minister van Justitie en Veiligheid niet geloofwaardig te vinden. Deze week was dat 66 procent.

Grapperhaus kwam in opspraak toen er foto's opdoken van de bruiloft van de minister en zijn vrouw, waar de 1,5 meter-regel niet werd gehanteerd.

8.30

De overdekte Bazaar in Beverwijk is weer helemaal open. Alle hallen moesten twee weken geleden dicht omdat het niet mogelijk was 1,5 meter afstand te houden voor bezoekers. Door de aankondiging van nieuwe maatregelen zoals een mondkapjesplicht in alle hallen, ging de Veiligheidsregio toch overstag.

22.30

