Vrouw beroofd en mishandeld in Roosendaal, dader gevlucht met tas

Archieffoto vergroot

Een vrouw is zaterdagavond beroofd en mishandeld op de Markt in Roosendaal. De dief is gevlucht met haar tas.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Zaterdagavond liep de vrouw rond half tien op de Markt in de richting van de Hendrik Gerard Dirckxstraat. Uit het niets werd ze door een onbekende man bij haar arm beetgepakt. Volgens de politie werd de dame door de man mishandeld voor hij wegrende met haar tas.

Na de overval stapte de dader op een zwarte damesfiets en reed de Burgemeester Freijterslaan op. Daar verloor het slachtoffer hem uit het oog.

Signalement

Volgens de vrouw is ze overvallen door een blanke man rond de dertig. Hij is slank gebouwd, ongeveer 1,85 meter lang en droeg een blauwe jas en donkere pet.