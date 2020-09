Dronken vrouw (21) wordt aangehouden en belt dronken vriendin (22) om haar op te halen

Beide vrouwen moesten blazen (Archieffoto). vergroot

Een 21-jarige vrouw uit Oosterhout moest zaterdag haar rijbewijs inleveren, omdat ze met een slok teveel rondreed in Tilburg. Toen ze een vriendin belde om haar op te komen halen, bleek dat die ook te diep in het glaasje had gekeken.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Een agent reed zaterdag aan het einde van de avond op de Conservatoriumlaan, toen hij een Fiat over de weg zag slingeren. De auto raakte met de rechterbuitenspiegel de takken van bomen.

De agent hield de auto aan. Er zaten twee vrouwen in. Uit de wagen kwam een heftige alcohollucht en de bestuurster moest blazen. Ze had te veel gedronken en moest, omdat ze beginnend bestuurder was, haar rijbewijs inleveren.

Vriendin schiet te hulp

De bestuurster vroeg aan de agent of ze een vriendin mocht bellen om haar op te halen. Toen de vriendin in haar Suzuki verscheen, zag de agent dat ze stond te wankelen op haar benen.

De 22-jarige vrouw uit Rijen moest ook blazen en viel door de mand. Ook zij had te veel gedronken. Beide bestuursters hebben een proces-verbaal gekregen.