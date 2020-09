Steve Yocum (69) van The Voice Senior overleden: 'Prachtige en oprechte man'

Steve Yocum. (Foto: The Voice Senior) vergroot

De Amerikaanse jazzmuzikant Steve Yocum, die in Ulvenhout woonde, is overleden op 69-jarige leeftijd. Bij het grote publiek werd hij vorig jaar bekend door deelname aan The Voice Senior, waar hij de finale haalde. In de jazzwereld kenden ze Steve Yocum al langer als uitstekend trombonespeler.

Yocum is vrijdagmiddag overleden aan leukemie. Dat maken vrienden en bekenden van hem en jazzorganisaties bekend op sociale media Zijn dood komt als een verrassing want het ging de laatste tijd juist beter met hem.

Ruim 35 jaar werkte Yocum in jazzstad New Orleans. Hij trad er voornamelijk op als trombonist. Maar de Amerikaan is jaren geleden voor de liefde naar Nederland verhuisd. Hij ontmoette zijn vrouw Lucienne in een muziekbar in New Orleans en was direct verliefd.

Reactie Breda Jazz Festival

"Steve was een geliefde muzikant bij het Breda Jazz Festival. Hij wist met zijn trombone en enthousiasme een unieke sfeer neer te zetten en genoot daar zelf ook zichtbaar van. Het festival zal vanaf nu anders zijn zonder hem", meldt het Breda Jazz Festival op Facebook.

"Direct na zijn optreden zong Yocum vorig jaar op ons hoofdpodium de sterren van de hemel. Het was onze eerste ontmoeting met een talentvolle zanger en bijzonder sympathieke man", aldus de organisatie van Jazz by the Sea.

'Humoristische man'

Ook andere deelnemers van The Voice Senior herdenken hem. "Een prachtige, positieve, humoristische, en oprechte man. Dit had nog lang niet mogen gebeuren", zegt bijvoorbeeld medekandidaat IJsbrand van Belleghem.

