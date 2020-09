FC Den Bosch pakt op fortuinlijke wijze eerste competitiezege, NAC wint weer

Foto: OrangePictures. vergroot

FC Den Bosch heeft in het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie de eerste overwinning behaald. De ploeg versloeg op eigen veld FC Dordrecht met 2-1. Paco van Moorsel maakte in de 85e minuut het winnende doelpunt voor de thuisclub. NAC won met twee doelpunten van Helmond Sport.

Kevin Jansen zette de bezoekers in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar vlak na rust maakte Den Bosch gelijk via Kevin Felida, die van grote afstand raak schoot.

Invaller Lars Miedema kopte daarna nog tegen de kruising, maar de Bossche overwinning kwam er alsnog via Van Moorsel, die een kopbal van Steven van der Heijden op een zeer fortuinlijke manier via zijn eigen hoofd in het Dordrechtse doel zag verdwijnen.

Tekst gaat verder na de tweet:

Wachten op privacy instellingen...

Helmond Sport - NAC Breda: 0-2

NAC Breda heeft ook de tweede wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De ploeg van trainer Maurice Steijn pakte drie punten in de wedstrijd tegen Helmond Sport: 0-2.

Huseyin Dogan maakte in de 29e minuut het openingsdoelpunt uit een strafschop. Invaller Sydney van Hooijdonk besliste het duel in de extra tijd.