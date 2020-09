Spoor van muntgeld gevonden na gewapende overval op broodjeszaak Subway

Een filiaal van broodjeszaak Subway aan de Aalsterweg in Eindhoven is zondagavond rond negen uur overvallen. Twee overvallers bedreigden een medewerker met een mes.

Muntgeld in de straten

Na de overval vluchtten ze in de richting van de rondweg van Eindhoven. Getuigen melden dat er een kilometer verder in verschillende straten een spoor van muntgeld is gevonden. De politie zet een aantal van die plekken af voor onderzoek