Loekie Krull (15) vermist, hard weggefietst van haar moeder

De 15-jarige Loekie Krull is sinds vorige week donderdag vermist. Het meisje was samen met haar moeder op weg naar een afspraak bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Tijdens het fietsen ging ze er plotseling hard vandoor. Ze werd voor het laatst gezien bij de poort van het Jacob Roelandslyceum in Boxtel.

Wat opvalt aan het meisje is dat ze twee weken geleden een oorcorrectie heeft laten doen, de binnenkant van haar oor ziet er mogelijk paars uit. Verder heeft ze een plaatjesbeugel en mogelijk een nep neuspiercing. Ze droeg lenzen toen ze ervandoor ging, maar ze heeft ook haar bril meegenomen.

De tiener droeg een zwarte joggingbroek met daaronder donkerblauwe Nike sneakers. Ze had ook een zwarte jas aan en een grijs vest met capuchon. Ook had ze een zwarte muts op met een strakke zwarte haarband.

Ze is weggefietst op een donkerblauwe damesfiets van het merk Batavus. Voorop zat een bruine mand op de bagagedrager. De politie vermoedt dat de mand eraf is gehaald. De fiets heeft bruine handvatten en een grote verroeste bel links op het stuur.