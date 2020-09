Lex Immers bikkelt en ramt bij zijn debuut voor NAC

Lex Immers debuteerde in Helmond voor NAC Breda. vergroot

Lex Immers heeft zondagavond zijn debuut gemaakt voor NAC in de wedstrijd tegen Helmond Sport. In Helmond won de Bredase ploeg voor duizend toeschouwers met 2-0 op sportpark De Braak. En dat is wel even iets anders dan een volle Kuip. "Het maakt mij niet uit, ik ben een voetballiefhebber", zegt routinier Immers.

Ronald Strater Geschreven door

Een week geleden tekende Lex Immers een tweejarig contract bij NAC en daarmee haalde de Bredase club een brok aan ervaring binnen. De Hagenees, die eerder uitkwam voor ADO Den Haag, Feyenoord, Club Brugge en Cardiff City, speelde meer dan vierhonderd officiële wedstrijden in het betaalde voetbal waaronder duels in de Champions- en Europa League.

Zondagavond debuteerde Immers voor NAC in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport in het knusse maar versleten SolarUnie Stadion op sportpark De Braak. Een duel in de eerste divisie, een niveau waar de routinier zijn neus niet voor ophaalt.

