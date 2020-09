Jongen (15) zwaargewond bij steekpartij op bruiloft in Rijsbergen

Een jongen van 15 is zondagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Bredaseweg in Rijsbergen. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond kwart over tien, net buiten Sultan Palace, waar op dat moment een bruiloft aan de gang was. Binnen was ruzie ontstaan en die werd buiten voortgezet. Op 150 meter van de horecazaak raakte de jongen levensgevaarlijk gewond.