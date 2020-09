Jongen (15) zwaargewond bij steekpartij op bruiloft in Rijsbergen, twee Belgen aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Foto: Perry Roovers/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Jongen (15) zwaargewond bij steekpartij in Rijsbergen

Een Belgische jongen van 15 is zondagavond zwaargewond geraakt bij een steekpartij aan de Bredaseweg in Rijsbergen. De politie heeft twee mannen uit Lokeren aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond kwart over tien, net buiten zalencentrum Sultan Palace, waar die avond een bruiloft werd gevierd. Binnen was ruzie ontstaan en buiten ontstond een vechtpartij. Op 150 meter van de horecazaak, die is gespecialiseerd in bruiloften en evenementen, werd de jongen gestoken.

Agenten die aankwamen, zagen dat er niet meer gevochten werd, maar merkten wel dat de sfeer erg gespannen was. Een 15-jarige jongen bleek met een mes gestoken te zijn. Hij had een bloedende wond die door een omstander met een doek werd dichtgehouden. De jongen werd met een ambulance naar een ziekenhuis in Antwerpen vervoerd.

Bijna in België

De daders waren er toen al vandoor. Maar omdat de politie vermoedde dat de daders naar België zouden vluchten, werden meteen verschillende politieauto's naar de uitvalswegen richting België gestuurd.

Op de Meirseweg in Zundert, net voor de Belgische grens, wist de politie de twee mannen uit Lokeren aan te houden.

Spanning

Volgens een van de eigenaren van Sultan Palace was de bruiloft al afgelopen toen de steekpartij plaatsvond en waren er niet meer dan vijftig mensen over. Er was, volgens hem, binnen al wat spanning tussen twee groepen jongeren. "Maar binnen is verder niets gebeurd."

Wachten op privacy instellingen...

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot