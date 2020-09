Coronanieuws: reisadvies van Griekse eilanden gaat naar oranje

(Archieffoto) vergroot

In dit liveblog hielden we je maandag op de hoogte van al het nieuws rond de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten:

797 nieuwe besmettingen op maandag waarvan 86 in Brabant.

Vooral in en rond Den Haag stijgt het aantal coronabesmettingen de laatste paar dagen snel .

Opnieuw zijn twee nertsenbedrijven besmet met het coronavirus, de teller staat nu op vijftig.

22.30

Dit liveblog is gesloten.

21.10

Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de Griekse eilanden aangescherpt van geel naar oranje. Het advies geldt vanaf morgenochtend. Volgens het ministerie is het aantal mensen dat besmet is geraakt met het virus tijdens hun vakantie op een van de Griekse eilanden flink gestegen.

"Bent u van plan om naar een Grieks eiland te reizen of bent u daar? Houd er rekening mee dat het advies voor dat eiland oranje wordt. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen worden aangeraden", zegt het ministerie. Mensen die terugkeren uit een oranje gebied, moeten tien dagen in thuisquarantaine.

19.50

Het reisadvies voor de provincie Antwerpen is aangepast van code oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar code geel (veiligheidsrisicos). In de stad Antwerpen is het risico op coronabesmettingen nog wel erg hoog. Daarom blijft voor de negen districten in de stad Antwerpen de kleurcode oranje gehandhaafd, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

17.53

De coronacrisis deelt flinke klappen uit in de bloemensector gericht op bruiloften. Bloemisten gespecialiseerd in decoratie van huwelijken verliezen dit jaar gemiddeld meer dan de helft van hun omzet, blijkt uit onderzoek van trouwplatform ThePerfectWedding.nl.

17.10

Ook in Haren gaat er een streep door alle aanstaande carnavalsactiviteiten. Dat meldt DTV Nieuws. Cv de Knorrepotten noemt het onverantwoord om in deze tijden van corona carnaval te vieren. Haren is het eerste dorp in de regio Oss die dit besluit genomen heeft.

15.15

Het aantal coronabesmettingen is maandag met 797 gestegen. Dat blijkt uit de cijfers van het coronadashboard. In onze provincie zijn er 86 nieuwe besmettingen gemeld. Zondag meldde het coronadashboard nog een toename van 925 besmettingen in Nederland waarvan 97 in onze provincie.

13.15

In Den Haag komen voorlopig geen extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De gemeente doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, laat een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen weten.

12.58

Ook het bekende Dickens Festijn in Deventer gaat dit jaar niet door wegens de maatregelen tegen het coronavirus. De organisatie denkt dat het 'met honderden personages, figuranten en artiesten en daarnaast koren en heel veel bezoekers uit binnen- en buitenland' niet haalbaar is om het festijn binnen de coronarichtlijnen te organiseren.

Het Dickens Festijn trekt jaarlijks tussen de 125.000 en 150.000 bezoekers. Het zou op 19 en 20 december worden gehouden.

12.57

De deelnemers aan de Tour de France wachten in spanning op de uitslag van de coronatest die ze hebben ondergaan. Alle renners en stafleden van de 22 teams zijn zondag en maandag, op de eerste rustdag in de Tour, getest op het coronavirus. De Tourorganisatie ASO maakt dinsdagochtend de resultaten bekend.

12.20

Middelgrote en kleine bedrijven investeren door de coronacrisis minder in duurzame energie. Dat komt naar voren uit onderzoek van MKB-Nederland onder ruim 150 ondernemers. Voor de coronacrisis had bijna twee derde van het mkb het plan om de komende twaalf maanden te investeren in de verduurzaming van het opwekken en het verbruik van energie.

Een ruime meerderheid van deze groep geeft nu aan later, minder of niet meer te investeren.

11.48

Het derde crisissteunpakket betekent goed nieuws voor de reissector. Maar het zal volgens koepelorganisatie ANVR onvoldoende zijn om veel ondernemers in de branche door de crisis te loodsen. De ANVR heeft daarom een brief gestuurd naar leden van de Tweede Kamer. Die praten woensdag over de toeristische sector.

De ANVR vraagt in het bijzonder aandacht voor de verschillen die landen hanteren met hun reisadviezen. Dit zou in Europees verband opgepakt moeten worden. Ook pleit de ANVR voor de oprichting van een zogenaamde voucherbank.

11.07

Steeds meer Nederlanders die hoesten of andere klachten hebben die op het coronavirus kunnen duiden, laten zich testen. De bereidheid om thuis te blijven met klachten is echter klein, zo blijkt uit gedragsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en GGD-GHOR.

Uit de peiling onder 60.000 mensen, die periodiek wordt herhaald, blijkt dat 32 procent van de ondervraagden die kampen met klachten zich heeft laten testen op corona. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige peiling, die in juli werd gehouden.

Wachten op privacy instellingen...

10.50

Er moet een fonds komen dat werkgevers compenseert voor het doorbetalen van salaris aan werknemers die preventief thuis in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn besmet met het coronavirus. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland heeft daarvoor een voorstel neergelegd bij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zei hij in het tv-programma Goedemorgen Nederland.

10.45

De GGD Zaanstreek-Waterland is 132 coronatesten kwijtgeraakt, zo meldt NH Nieuws. Het gaat om testen die donderdagochtend zijn afgenomen bij de teststraat in Purmerend. "Het is een heel vervelend incident", aldus een woordvoerder van de GGD.

De testen zijn nog niet boven water, bevestigt de GGD. Op de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren, moet de woordvoerder vooralsnog het antwoord schuldig blijven. "Maar dat gaan we tot op de bodem uitzoeken." Gedupeerden zijn inmiddels op de hoogte gebracht, en hebben een verzoek kregen zich opnieuw te laten te testen.

10.40 besmette nertsenbedrijven: teller staat op vijftig

Opnieuw zijn twee nertsenbedrijven besmet met het coronavirus. Daarmee komt het totale aantal besmette nertsenbedrijven volgens het ministerie van Volksgezondheid op vijftig. De nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op bedrijven in Deurne en Wilbertoord.

Beide bedrijven hebben ongeveer drieduizend moederdieren. De dieren zullen zo snel mogelijk worden gedood om verspreiding van het virus te voorkomen. In totaal zijn er in Brabant nu 39 nertsenfokkerijen die besmet zijn. Buiten Brabant zijn er nog elf nertsenhouderijen waar het virus is gevonden.

10.00

De Olympische Spelen van Tokio gaan volgend jaar sowieso door, ook als het coronavirus dan nog steeds rondwaart over de wereld. Dat is de stellige overtuiging van John Coates, vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch ComitÚ (IOC).



"De Spelen gaan door, met of zonder covid. Ze zullen op 23 juli volgend jaar starten", zei Coates in een telefonisch interview met het Franse persbureau AFP.

8.40

De oevers van rivieren in ons land zijn de afgelopen maanden ernstiger vervuild geraakt met plasticafval dan ze al waren. Daarvoor waarschuwt Schone Rivieren, een organisatie die zich bezighoudt met het onderzoeken en opruimen van plastic. Van diverse gemeenten heeft Schone Rivieren te horen gekregen dat de vervuiling verder is toegenomen tijdens de coronacrisis.

Meer mensen dan anders zijn in eigen land de natuur in gegaan. Ook langs de rivieren was het drukker dan andere jaren.

07.35 Den Haag nieuwe coronabrandhaard

Het coronavirus grijpt weer om zich heen, en vooral in en rond Den Haag stijgt het aantal besmettingen de laatste paar dagen snel. Veiligheidsregio Haaglanden heeft nu meer besmettingen dan Rotterdam-Rijnmond en steekt Amsterdam-Amstelland naar de kroon.

In de zes dagen van maandagochtend tot zondagochtend steeg het aantal besmettingen in Nederland met 4086. Dat is aanzienlijk meer dan in dezelfde periode een week eerder.

7.31

India heeft Brazilië ingehaald en staat nu wereldwijd op plaats twee wat betreft het aantal coronabesmettingen. In het land zijn 4,2 miljoen ziektegevallen geregistreerd. De Verenigde Staten is koploper en telt 6,25 miljoen besmettingen. Veel experts zeggen echter dat India niet genoeg mensen test en dat de werkelijke cijfers veel hoger kunnen zijn.

6.03

Het aantal vacatures stijgt weer. Vrijwel alle beroepsgroepen laten verbeterde cijfers zien ten opzichte van vorige maand, zegt vacaturesite Indeed. Het aantal vacatures in de horeca ligt inmiddels op min 49 procent ten opzichte van vorig jaar, waar dat in juni nog min 70 procent was. In de bouw- en installatiesector daalt het aantal vacatures nog wel.

Naar verkopers, verzorgers en schoonmakers is de meeste vraag. Het beroep bakker voert de lijst aan van functies met de grootste stijging in vacatures, gevolgd door bezorger en weekendhulp. Het is opvallend dat vijf van de tien functies in de lijst van grootste stijgers beroepen in de detailhandel zijn.

5.35

Alle medewerkers van de Belgische radiozender Studio Brussel gaan in quarantaine en moeten een coronatest ondergaan nadat twee van hen positief hebben getest op het longvirus. Door de maatregelen is de hele week bijna uitsluitend non-stop muziek te horen op de muziekzender. Twee medewerkers blijven vanuit huis wel programma's maken in de ochtend (06.00-09.00 uur) en in de middag (16.00-19.00 uur).

5.12

Scholen vrezen voor ijskoude klassen als de ventilatiesystemen over pakweg een maand nog niet op orde zijn. Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. In de klas de ramen verplicht open vanwege corona was net na de zomervakantie, met een warm zonnetje en temperaturen boven de twintig graden, nog wel te doen. Maar met de R in de maand wordt het langzamerhand weer kouder en dus groeit op de scholen de zorg over de herfst- en wintermaanden. Want zolang de ventilatiesystemen niet werken, moeten de ramen open.