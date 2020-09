Jongen (8) zwaargewond na aanrijding met tractor

Wachten op privacy instellingen... Foto: SK-Media / SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Jongetje (8) aangereden door tractor

Een jongetje van acht is maandagochtend in zijn woonplaats Vierlingsbeek ernstig gewond geraakt nadat hij op de fiets werd aangereden door een tractor. De jongen liep zwaar lichamelijk letsel op, maar hij is niet levensgevaarlijk gewond geraakt, zo laat de politie weten. De bestuurder van de tractor zou achteruit hebben gereden toen hij de jongen raakte.

Sandra Kagie Geschreven door

De tractor kwam rond kwart over acht van een weiland gereden aan de Overloonsweg. Daar fietste de jongen. Het slachtoffer is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens omstanders op weg naar school toen het ongeluk gebeurde.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

