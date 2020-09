Test je kennis over de wolf. vergroot

De wolf lijkt zijn plekje te hebben gevonden in Brabant. Klopt dit ook? En wat weet jij over dit roofdier? Test jouw kennis over de wolf in de WolvenQuiz.

Bart Elzendoorn & Joris Dirckx Geschreven door

In deze quiz leggen we je acht stellingen voor over de wolf. Die stellingen kun je beantwoorden met 'Waar' of 'Niet Waar'. Na iedere stelling volgt een korte uitleg.

Lees hier meer over de wolf in Brabant.