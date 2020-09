Man fors mishandeld bij verkeersruzie: slachtoffer (48) bewusteloos op de snelweg gevonden

Archieffoto: Karin Kamp. vergroot

Een automobilist van 48 uit Nieuwegein is zondagavond rond acht uur bewusteloos naast zijn auto gevonden op de snelweg A16. Zijn gezicht was opgezwollen en enkele tanden waren uit zijn mond geslagen. Dit meldt de politie maandagochtend. Volgens de politie is de man fors mishandeld na een verkeersruzie. De dader is spoorloos.

Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk omdat het slachtoffer een deel van het verhaal kwijt is. Behalve dat hij is mishandeld, is ook zijn telefoon gestolen.

Verhaal slachtoffer

Het slachtoffer wist de politie nog wel te vertellen dat hij op de A58 op de linkerrijstrook reed toen hij een auto met Frans kenteken achter hem meerdere malen zag knipperen met zijn koplampen. Hij ging vervolgens naar de rechterrijstrook waarop de Franse auto, met daarin meerdere mensen, hem links inhaalde. Op dat moment voelde de automobilist dat die auto tegen zijn linkerachterwiel aanreed.

De automobilist uit Nieuwegein reed vervolgens richting het knooppunt Galder en sloeg rechtsaf richting Rotterdam. Daar merkte hij dat de Franse auto hem nog steeds volgde. Op de vluchtstrook ter hoogte van de afslag Breda/Rijsbergen besloot hij daarom te stoppen. De Franse auto deed hetzelfde. Beide automobilisten stapten uit.

Luidkeels uitgescholden

Het laatste wat de automobilist uit Nieuwegein nog weet, is dat de bestuurder van de Franse auto hem in het Frans en Engels uitschold. Luidkeels, aldus de politie.

De politie is nog op zoek naar de dader van de mishandeling, de bestuurder van de Franse auto. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Type auto?

Het slachtoffer reed in een grijze Opel Vectra. De politie heeft op basis van het verhaal van het slachtoffer een vermoeden in watvoor auto de dader reed. Het gaat om een grijze auto met vermoedelijk schade aan de rechtervoorkant.

Om duidelijkheid te krijgen over het type auto hoopt de politie dat er automobilisten zijn die zondagavond rond acht uur vanuit Antwerpen richting Rotterdam reden en de twee auto’s in de buurt van de afslag Breda/Rijsbergen hebben zien staan.