De dijk tussen Ravenstein en Lith krijgt 235 miljoen: dit gaat er met het geld gebeuren

De meanderende Maas (foto: waterschap Aa en Maas). vergroot

Er wordt maar liefst 235 miljoen euro geïnvesteerd om de dijk tussen Ravenstein en Lith te verbeteren. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat ondertekende maandagmiddag de overeenkomst waarin de 26 kilometer lange Maasdijk aan Brabantse zijde een flinke 'kwaliteitsinjectie' krijgt. Maar waarom krijgt de dijk zo'n groot bedrag en wat gaat er de komende jaren precies gebeuren? Dijkgraaf Lambert Verheijen legt uit.

"Wij zien dat door klimaatverandering het water van de Maas steeds hoger komt te liggen", aldus de dijkgraaf. "Dat gaat in de toekomst nog verder stijgen." Verheijen is naast dijkgraaf ook voorzitter van de stuurgroep Meanderende Maas. In deze stuurgroep zitten alle organisaties die over het gebied tussen Ravenstein en Lith gaan en zij nemen uiteindelijk besluiten welke maatregelen het beste zijn.

Dat er überhaupt maatregelen nodig waren, heeft te maken met de wettelijke veiligheidsnormen die omhoog zijn gegaan. "Sinds 2017 wordt er niet alleen meer gekeken naar de hoogte van de dijk, maar ook naar het schade-effect. Aan Brabantse zijde zou een overstroming immense gevolgen hebben. Dan zouden steden als Oss en Den Bosch geraakt worden." De Gelderse kant wordt niet verstevigd, omdat er aan die kant weinig directe bewoners zijn.

Dijken versterken

De dijk wordt de komende jaren over de volle 26 kilometer versterkt. Ook wordt de dijk op de meeste plekken verhoogd. Om te voorkomen dat de dijk verzakt, doordat er water onderdoor loopt, moet vaak ook de grond aan beide kanten van de dijk wat worden opgehoopt. Ook wordt gekeken hoe de Maas meer ruimte kan krijgen. Door de rivier op plaatsen te verbreden of te verdiepen.

In onderstaande animatie wordt uitgelegd hoe de dijk tussen Ravenstein en Lith wordt verbeterd.

Dorpen worden ontzien

De komende twee jaar wordt het project voorbereid. De bedoeling is om in 2023 te starten met de werkzaamheden aan de Maas. De dijk is gereed in 2025 en alle maatregelen in 2028. "We gaan de dijken zo goed mogelijk herstellen. Daarbij proberen we de karakteristieke huizen in de dorpen die aan de Maas liggen, te ontzien. Door de dijk te verhogen worden deze dorpen ook extra beschermd", zegt Verheijen.

Niet wordt de dijk alleen verhoogd. Ook biedt de investering van 235 miljoen kansen voor natuur en recreatie. Verheijen: "Zo worden er nieuwe fietspaden aangelegd zodat recreatie in het gebied beter toegankelijk wordt. Ook worden de wegen naar de populaire veerpontjes beter bereikbaar. En gaan we ervoor zorgen dat er meer gevarieerde natuur in het gebied komt." Daarnaast wordt de ingang van het Burgemeester Delenkanaal verbreed zodat schepen makkelijker naar Oss kunnen varen.

Meer plannen

De dijk tussen Ravenstein en Lith is het eerste deel dat echt wordt opgeknapt. Toch zijn er meer plannen om andere delen ook op te knappen. "Het deel van de Maas tussen Cuijk en Boxmeer en ook het stuk Den Bosch-Heusden moet worden verhoogd. We gaan de komende tijd kijken hoe we dit gaan realiseren. Maar laten we eerst dit project uitvoeren", sluit Verheijen af.