Gewonde bij schietpartij in Veldhoven, verdachten van 19 en 20 aangehouden

Bij een schietpartij zondagavond in Veldhoven is een slachtoffer gewond geraakt. Dit laat de politie maandag weten. Twee verdachten van 19 en 20 jaar zijn aangehouden. Het slachtoffer raakte volgens een politiewoordvoerder 'niet levensbedreigend gewond'.

De schietpartij vond zondagavond rond elf uur plaats aan de Sondervick in Veldhoven. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niks bekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij.