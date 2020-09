Stef Clement vindt nieuwe roeping tijdens Tour de France: ‘Heb wel wat aan m’n accent moeten doen'

Stef Clement verzorgt het commentaar bij de Tour de France (foto: ANP). vergroot

Wellicht heb je hem de afgelopen week al eens gehoord tijdens het kijken van de Tour de France: de stem van oud-wielrenner Stef Clement. De in Tilburg geboren Clement geeft voor de NOS tijdens de touretappes commentaar op televisie. “Als wielrenner hoorde ik de pers al eens klagen dat zij na drie weken ook kapot waren. Dat begrijp ik nu steeds beter.”

Het is maandag eindelijk even tot rust komen, wanneer de Tour de France even gas terug heeft genomen en de renners een rustdag hebben. Ook voor Clement is dit even een dag waarop hij zijn gedachte leeg kan maken en zijn stem kan sparen. “Maar ik ben ook wel zuinig op mijn stem geweest, hoor”, zegt de 37-jarige Clement. “En dit is ook een mooie dag om wat tijd door te brengen met de familie, want ook die balans moet goed zijn."

Want het zijn drukke tijden tijdens de Tour de France. Dat was voor Clement als wielrenner al, maar ook als commentator en analist is het hard werken voor de Tilburger. “Het is wel vermoeiend, ja. Als wielrenner ben je op een gegeven moment lichamelijk moe. Ik merk nu dat ik als commentator en analist vooral heel druk en vol in mijn hoofd ben. Zo’n rustdag is dus vooral goed om de gedachtes leeg te maken.”

“Als wielrenner hoorde ik journalisten ook al eens klagen dat ook zij net als ons kapot waren na drie weken Tour de France. Toen dacht ik nog weleens: niet zo klagen, stap anders maar eens op de fiets en dan zul je het wel merken. Maar ik begin er nu toch anders naar te kijken, nu ik er zelf ook zo in zit. Het is echt vermoeiend.”

Enthousiast

Verder zul je Clement absoluut niet horen klagen. Aan de telefoon is zijn enthousiasme merkbaar aan de manier waarop hij praat over de afgelopen week. Het bevalt hem ontzettend goed, die commentaarpositie. Hij lijkt daarmee een nieuwe roeping gevonden te hebben.

“Het is natuurlijk ook mooi dat ik zoveel uren mag maken”, zegt Clement. “Ik doe nu tijdens deze Tour verschillende keren de voorbeschouwingen, geef aan het begin van de etappe twee uur lang commentaar en ik schuif verschillende keren aan bij de Avondetappe om het daar over de Tour te hebben. Ik ben enorm dankbaar dat ik deze kansen krijg.”

Brabants accent

Als geboren Brabander heeft hij wel zijn accent moeten veranderen, zo geeft hij toe. “Ik ben daarvoor wel langs geweest bij een logopedist”, zegt Clement. “Alleen merk ik wel dat als ik tijdens het commentaar geven te veel let op mijn accent, het heel onnatuurlijk overkomt. En je moet juist als (co-)commentator niet te veel opvallen.”

Volgens Clement moet een commentator tijdens een touretappe als ‘behang’ zijn. “Je bent als het ware achtergrondmateriaal voor de kijkers. Je kunt met de juiste toon en de juiste beschrijvingen de etappe enigszins mooier maken. Maar als je niet de juiste toon of accent pakt, komt het behang als het ware op je af en dat moet je zeker niet willen want dan ga je als kijker eraan ergeren. Dus daar moet een goede balans in zijn.”

