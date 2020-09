Burgemeester Tilburg na half jaar corona: 'We moeten samen knokken'

Burgermeester Theo Weterings blikt terug op een half jaar coronacrisis. vergroot

Tilburg was de plaats waar 27 februari corona officieel Nederland bereikte. Daar lag 'patient 0', daar begon de ellende. Nu we ruim een half jaar verder zijn maakt de stad de balans op.

Ilse Schoenmakers & Rob van Kaathoven Geschreven door

Corona heeft niet alleen invloed op de gezondheid van haar inwoners, maar op het hele functioneren van de stad. Dat is terug te zien in allerlei statistieken van de gemeente Tilburg, gebundeld in de 'Tweede Monitor Tilburg onder corona'. In dat document bracht het college cijfers samen over de economische gevolgen van de crisis, maar ook de impact op Tilburgers. Bijna 1500 inwoners vulden daar een enquête over in.

Zo geeft 65 procent van de Tilburgers aan zich zorgen te maken om zijn of haar lichamelijke gezondheid of die van een gezinslid. En dat niet alleen. De helft van de bevraagden zegt zich eenzamer te voelen sinds de coronacrisis begon. Dat zit hem vooral in de maatregelen rond verzorgingshuizen.

Een indrukwekkend getal volgens burgemeester Theo Weterings. "Dat komt inderdaad best binnen. Het is natuurlijk ook voor mensen in een verzorgingshuis beroerd om mee te maken dat je geen bezoek meer mag ontvangen."

Om dat gevoel van eenzaamheid terug te dringen, komt zo'n verbod als het aan hem ligt er niet opnieuw. "Voorkom dat je mensen op leeftijd niet meer de mogelijkheid geeft om hun kinderen te ontmoeten. Het is een harde maatregel als je hem moet nemen, maar je moet hem niet te lichtvaardig nemen en als het even kan ook niet gelijk voor het hele land."

Niet alleen ouderen hebben het zwaar, ook jongeren voelen een sterke behoefte om in contact te blijven met elkaar. Dat resulteert in een hoog aantal meldingen van overlast van jongeren, ruim 90 procent hoger dan voorgaande jaren. De meeste meldingen zijn omdat de jongeren zich niet aan de anderhalve meter afstand houden.

Een lastige spagaat voor de gemeente, blijkt uit het rapport. De afstand is belangrijk om het risico op besmettingen tegen te gaan, maar heeft mogelijk wel negatieve gevolgen voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Toename zorgen, eenzaamheid en overlast. vergroot

Ook economisch zijn de gevolgen groot. Zo geeft bijna een derde van de Tilburgers aan zich zorgen te maken over de financiële situatie. Dat bijvoorbeeld de horeca hard geraakt wordt, is niet nieuw. Maar hoe groot de schade is, blijkt uit het feit dat volgens Koninklijke Horeca Nederland, 40 procent van de Tilburgse horecaondernemingen technisch failliet is. Volgens de gemeente wordt alles op alles gezet om toch het hoofd boven water te houden. "Waar we echt samen met de horeca voor moeten knokken, is dat dat effect uiteindelijk niet gaat optreden", aldus Weterings.

Dat doet hij door zoveel mogelijk met de sectoren in gesprek te blijven. "We geven ruimte daar waar het kan voor economische en culturele activiteiten, hoe moeilijk dat ook is binnen de anderhalve meter samenleving", zegt de burgemeester.

Horeca in de problemen. vergroot

Dat de crisis nog lang niet klaar is, weet ook Weterings. "Er is een grote onbekendheid wanneer deze crisis voorbij is, we weten niet hoe lang het duurt." Toch moet er langzamerhand ook naar de toekomst gekeken worden. "Er moet gekeken worden naar herstel, ook al weten we niet hoe diep de crisis wordt", legt hij uit. "Daar zijn we nu al mee bezig om die economische effecten als het even kan te beperken."