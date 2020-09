Breda gaat strijd aan met lastige teksten en ingewikkelde brieven

Meldpunt onbegrijpelijke zaken vergroot

Huh? Dat is misschien niet het woord dat je leert zeggen als je netjes bent opgevoed, maar als het aan de gemeente Breda ligt, gaan we het allemaal veel vaker zeggen. Een op de zes mensen heeft moeite met lezen en schrijven. Daarom is er deze week de campagne 'Huh? Wat bedoelt u?' gestart.

Op verschillende plaatsen in de stad staan kliko’s waar mensen hun klacht over onbegrijpelijke zaken in kunnen gooien. Op deze manier moet er duidelijk worden wat voor problemen er spelen.

Een brief van de huisarts niet snappen, of een formulier van de gemeente niet kunnen invullen. Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven is dit dagelijkse realiteit. Jacco Benjert is laaggeletterd en taalambassadeur bij de gemeente Breda. "Toen ik 13 was, ben ik van school afgegaan. Ik moest gewoon gaan werken. Ik werd vuilnisman en dan lees je niet zo veel meer, dus dan verwatert het allemaal.”

Hard werken

En ging het ook bij zijn collega Toon Huijbregts. “We moesten gewoon hard werken.” Maar beiden kregen door een project van de gemeente de kans om beter te leren lezen en schrijven en dat hebben ze met beide handen aangegrepen. “Er ging een wereld voor me open”, vertelt Toon. “Ik had nog nooit een boek gelezen, maar daar ben ik inmiddels mee begonnen. Ik heb voor het eerst een boek gekocht, over René van der Gijp (de voetbalanalist, red.).”

De twee leerden beter lezen en schrijven maar zien om hen heen dat laaggeletterdheid een groot probleem is. En mensen die communicatieboodschappen schrijven, houden daar vaak geen rekening mee. En daarvoor is de campagne 'Huh? Wat bedoelt u?'. Twaalf Bredase organisaties willen er zo achter komen waar laaggeletterden tegenaan lopen. Want als je weet wát er niet wordt begrepen, kun je zaken eenvoudiger maken.

Doe gewoon normaal

“De klachten gaan we allemaal doorkijken”, belooft wethouder Miriam Haagh. “We gaan doorspreken met de mensen die bijvoorbeeld de brieven maken hoe ze dat beter kunnen doen. We willen ze laten ervaren wat er dan zo ingewikkeld is. Zelf heb je het vaak niet door dat je iets te ingewikkeld vertelt.”

En juist iets simpel vertellen, is vaak het moeilijkst. “Ik zie vaak met managers, als ze het zelf moeilijk beginnen te vinden, gaan ze vaak moeilijke woorden gebruiken. En dan hopen ze maar dat je snel afhaakt. En dan denk ik: doe gewoon normaal, vertel het gewoon!”

De meldpunten staan er nog de hele week. Melden van een taalklacht kan ook digitaal via deze link.