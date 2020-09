Cliënten zonder zorg door faillissement: mevrouw Berben (91) vraagt zich af hoe het nu verder moet

Mevrouw Berben (91) krijgt geen hulp meer door het faillissement van HSPO. vergroot

Zorgverlener HSPO uit Eersel heeft een faillissement aangevraagd, een deel van de zorg komt daarom stil te liggen. Een aantal cliënten zit met de handen in het haar. "Mijn moeder kreeg net een telefoontje. Morgen komt er niemand om haar te wassen en om haar steunkousen aan te doen", zegt gedupeerde Gerhard Overweg tegen Omroep Brabant.

HSPO is eind 2015 opgericht door Louis Machielsen, samen met zijn partner en mede-directeur, Anja van der Kooy. Het bedrijf uit Eersel levert onder meer 24-uurszorg, palliatieve zorg en verpleging. Naar eigen zeggen wilden ze 'het anders doen', waarbij de verpleging bijvoorbeeld meer tijd uit trok voor 'de zorg en menselijk contact.' Het bedrijf telt 65 medewerkers en 100 cliënten.

Machielsen wil nog niet te veel over de oorzaak van het faillissement kwijt, maar duidelijk is dat hij enorm baalt. "Het liefste hadden wij alle cliënten nog geholpen. Het is niet zo dat wij geen zorg meer willen leveren, maar we kúnnen het simpelweg niet meer leveren."

Volgens Machielsen had HSPO een aantal zzp'ers in dienst, die vanwege het faillissement geen werk voor het bedrijf meer uitvoeren. De cliënten die zorg kregen van deze medewerkers zitten nu zonder hulp.

"Aan de vaste medewerkers hebben wij verteld dat hun loon is gegarandeerd en dat wij verwachten dat zij zorg blijven verlenen", zegt Machielsen. "We proberen echt het schip drijvende te houden."

Hulp met aankleden

Ondanks de inspanningen, kan een kleine groep cliënten tijdelijk geen zorg krijgen. Een van hen is Juliette Berben-Sterken (91). Ze woont op zichzelf in Valkenswaard in een huurwoning, kan zelf nog voor haar eten zorgen maar 's ochtends heeft ze hulp nodig bij het wassen of douchen en aankleden en komt er een verzorgster helpen met haar steunkousen.

Vanaf dinsdag heeft ze echter geen hulp meer. "Ze kreeg vandaag een telefoontje. HSPO Zorgpunt is failliet. Per direct valt alle zorg weg", vertelt haar zoon Gerhard Overweg (66). "'s Avonds helpen wij haar altijd, dan doen wij de steunkousen uit. Maar ik kan niet alle zorg op me nemen, ik heb enkele hartinfarcten gehad en heb een defibrillator. We zitten echt met de handen in het haar."

In de video vertelt mevrouw Berben (91) over de situatie waarin ze is beland. Dit uitgerekend op de dag dat ze haar verjaardag viert.

Wachtlijsten

Overweg belde naar verschillende andere zorgverleners, zoals Buurtzorg en Zuidzorg. "Maar die hebben allemaal een wachtlijst van drie tot vier maanden. Ik heb ook zorgverzekeraar CZ gebeld, die zeggen dat de zorg niet zomaar stopgezet mag worden. Maar wie moet het dan doen?"

Overweg had liever een paar weken eerder al gehoord dat er problemen waren. "Dan kun je daarop anticiperen. Nu komt het uit het niets."

Zorgplicht

Zorgverzekeraar CZ laat weten dat klanten zoals de moeder van Overweg die gedupeerd zijn, zich bij hun verzekeraar moeten melden. "We hebben een zorgplicht en gaan dan kijken of we elders extra zorg in kunnen kopen." Hoewel al bekend was dat HSPO in de problemen zat, komt het faillissement toch als een verrassing, aldus een woordvoerder van de verzekeraar.

"Het liefste weten we het eerder, dan kunnen we eerder in actie komen. We hebben ook geprobeerd om HSPO samen met andere zorgverzekeraars overeind te houden."

