A58 weer open na ongeluk, bestuurder van auto slaat op de vlucht

De A58 werd maandagavond afgesloten in de richting van Bergen op Zoom na een ongeval ter hoogte van Rucphen. Een bestuurder van een auto die betrokken was bij het ongeval probeerde te voet te vluchten. Hij werd later met de politiehelikopter opgespoord en door agenten aangehouden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Bij het ongeval waren een auto en een camper betrokken. Volgens de politie werd de weg afgesloten vanwege een lekkende gasfles van de camper. Het is onduidelijk waarom de bestuurder van de personenauto op de vlucht sloeg.

Inmiddels is de hele weg weer vrijgegeven. Het verkeer werd omgeleid vanaf knooppunt Princeville.

