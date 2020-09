Ballonvaarder moet 65.000 euro betalen omdat papegaaien zich dood schrokken

Een ballonvaarder uit Schijndel moet een vader en zoon uit de gemeente Zundert zo’n 65.000 euro betalen omdat hij in maart 2017 te laag langs het huis van de familie voer. Door het geluid van de branders van zijn langsscherende luchtballon overleden drie bijzondere papegaaien door de stress.

In een tussenvonnis in 2018 had de rechter al bepaald dat de drie zeldzame dieren door een overvarende luchtballon zoveel stress hadden ervaren, dat ze overleden. Probleem was alleen dat er op die bewuste 11 maart 2017 veel meer luchtballonnen meededen aan een wedstrijd.