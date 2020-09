Vakantiegangers verrast door code oranje in Griekenland: 'Ik heb best veel te doen de komende dagen'

Jasmijn en Bob vieren vakantie in Griekenland. vergroot

Een vakantie in het buitenland is in deze coronatijd erg onzeker. De ene dag mag je nog gewoon reizen en de volgende dag zijn alleen nog noodzakelijke reizen. Bob Schellens uit Eindhoven is op vakantie in Griekenland. En sinds dinsdagmorgen geldt daar code oranje.

“Het is hier prachtig”, vertelt Bob in het radioprogramma Wakker. Samen met zijn vriendin Jasmijn zit hij op het eiland Hydra. Maar code oranje betekent alleen noodzakelijke reizen en bij terugkomst tien dagen in quarantaine. “Het risico zat erin. Dat wist ik. Maar toch overvalt het je. Via Whatsapp hoorde ik dat het voor Griekenland vanaf dinsdagochtend code oranje geldt.”

Op Idra is, buiten de normale coronamaatregelen, niet veel te merken. “Het is hier niet het gesprek van de dag. Er zijn wel wat maatregelen. Afstand houden natuurlijk. En zonder mondkapje kom je de winkel niet in. Maar verder merk ik hier niks.”

Code oranje verandert veel voor de plannen van Bob. “Er waren al berichten van mensen die besmet waren. Maar je hoopt toch niet dat het code oranje wordt. Woensdag gaan we naar huis en ik heb best wel veel te doen de komende dagen. Dus dat wordt lastig om te regelen. Dit is wel balen.”

