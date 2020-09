Recordaantal boetes en waarschuwingen afgelopen zomer voor wangedrag en excessen in Biesbosch

Recordaantal boetes afgelopen zomer voor wangedrag in de Biesbosch vergroot

Vandalisme, vernieling, drank- en drugsmisbruik, verstoring en vernieling van natuur en onveilige situaties voor bezoekers door excessen zoals snelvaren, filevorming van boten en racende jetski’s. Maandag werd bekend dat het in veel Nederlandse natuurgebieden misging afgelopen zomer. In Nationaal Park de Biesbosch werden in die periode 300 boetes uitgedeeld en 700 waarschuwingen gegeven. “Het aantal excessen, het aantal zware overtredingen zien we toenemen.”

Eind vorige maand klommen de boswachters van de Biesbosch al in de pen. Op het boswachtersblog Biesbosch trokken ze de conclusie dat het een zware zomer was voor de Biesbosch.

Boswachter Harm Blom schreef toen, dat er rond de honderd boetes waren uitgedeeld. Inmiddels zijn die aantallen zeer fors naar boven bijgesteld, vertelt hij in onderstaande video.

Op beelden die Staatsbosbeheer heeft vrijgegeven, zijn jetski’s te zien die met snelheden van rond de 90 kilometer per uur over het water racen. “Als je met zo’n snelheid wordt gepakt dan liggen de boetes rond de duizend euro”, vertelt de boswachter.

“Dat zijn geen kleine bedragen én het geeft ook aan dat het Openbaar Ministerie dit soort overtredingen zeer serieus neemt. We laten die beelden zien, om mensen ervan bewust te maken wat ze veroorzaken. En nee, ze zijn niet gepakt.”

Staatsbosbeheer gaf onderstaande beelden vrij van jetski's in de Biesbosch:

Naast de roep om meer politie-ondersteuning wil Staatsbosbeheer ook flexibele zones gaan instellen in de Biesbosch. “Dat zijn zones die we kunnen afsluiten en waar recreanten tijdelijk geweerd kunnen worden. We willen recreatie toelaten, maar wel daar waar het kan.”