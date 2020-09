Extra maatregelen voor Sinterklaasbezoeken door corona: ‘We gaan niet naar binnen bij mensen thuis'

Sinterklaas (foto: archief) vergroot

Het is, net als andere jaren, best druk bij de meeste Sinterklaascentrales in Brabant voor de reserveringen van Sint en Piet-bezoeken aan huis of bij bedrijven. De coronamaatregelen zorgen ook voor de nodige onrust, onzekerheid en extra werk. “Ik kan nog geen speciaal coronaplan opstellen, want voor hetzelfde geld zijn de maatregelen volgende week weer anders”, zegt Ricardo Struijer van Sinterklaasbezoek Breda.

Job Willemse Geschreven door

Hoe gaan de verschillende Sint en Piet-centrales in Brabant om met de coronamaatregelen? Een overzicht:

Sinterfun, Den Bosch – Stefan van de Wiel

“We nemen op dit moment geen huisbezoeken meer aan. Allereerst omdat de agenda al zo goed als vol zit, en ten tweede omdat er door de coronamaatregelen veel extra tijd en kosten bij komen. We zouden dan na elk huisbezoek de kostuums moeten reinigen en de handschoenen moeten we telkens omwisselen. Dat gaat heel tijdrovend worden. Ons plan is voor nu om verschillende bliksembezoeken te doen. We komen langs aan de deur, maken een praatje en geven de cadeautjes. Wellicht als de regels versoepeld worden, kunnen we dat nog gaan wijzigen."

"Verder gaan wij ook langs bij bedrijven. We proberen ons zo flexibel mogelijk op te stellen en zijn nu ook al in gesprek met die bedrijven. Zo wijken we bijvoorbeeld bij een bedrijf uit van de kantine naar een grotere zaal. We denken verder nog aan verschillende oplossingen. Denk hierbij aan het uitnodigen van maar één ouder per gezin, of het werken in tijdshifts. Dat is niet ideaal, maar het is helaas niet anders.”

Sinterklaasbezoek Breda - Ricardo Struijer

“De reserveringen lopen wel aardig. We zitten nu voor de helft gevuld, maar vaak komt de echte drukte zo’n drie weken van tevoren. Maar we houden wel verschillende scenario’s in het achterhoofd, mocht het onverhoopt niet door gaan door de coronamaatregelen. Stel, het zou echt zo erg zijn dat bedrijf- of huisbezoeken niet door mogen gaan, dan kunnen de klanten annuleren."

"Wij hebben nog geen speciaal coronaplan klaarliggen, want voor hetzelfde geld zijn de maatregelen volgende week weer anders. Waar we bijvoorbeeld wel aan denken, is dat we een drive-in bij een bedrijf gaan doen, zoals je dat bijvoorbeeld ook zag bij de diploma-uitreiking van Avans. Aan dat soort dingen moet je wel gaan denken, maar zoals ik al zei: een echt plan ligt er nog niet.”

Vereniging Sinterklaas en Piet Eindhoven - Robbie Semler

"De boekingen blijven al een tijdje achter. Dat komt zeker vanwege corona, maar ook door de opnieuw oplaaiende pietendiscussie. Intussen hebben wij daar al een voorschot op genomen: onze pieten zijn vanaf dit jaar niet bruin, maar antraciet grijs."

"Normaal zitten we al voor de zomervakantie vol qua reserveringen. Wij zijn er vooral voor de kleine bedrijven en we merken dat die terughoudend zijn. Vele van hen zijn geld misgelopen door de coronacrisis of hebben onkosten gemaakt en dan gaan ze nu bezuinigen op dit soort dingen. En we verwachten ook niet heel veel boekingen meer van bedrijven, want dit soort evenementen plannen ze juist altijd ruimschoots van tevoren."

"Wij doen ook aan huisbezoeken. Die zijn altijd heel leuk, maar leveren niet veel geld op. Hoe we dat qua coronamaatregelen willen gaan aanpakken en of we het überhaupt gaan doen, weten we nog niet. Daar hebben we over twee weken een vergadering over. We hopen dat het mee zal vallen en het tegen de tijd dat de Sint weer in het land is beter gaat wat het coronavirus betreft."

"Maar we weten niet hoe het gaat lopen. Als vereniging hebben we het ook niet makkelijk. We hebben gelukkig nog wat reserves, maar we zien dit nu al als een verloren jaar. En volgend jaar? Dan willen we vooral ons hoofd boven water houden."