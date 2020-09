Tonprater Frank Schrijen blijkt op gruwelijke wijze te zijn gedood

De vermoorde tonprater Frank Schrijen (foto: archief). vergroot

Tonprater Frank Schrijen uit Boxmeer is op 26 februari in zijn appartement met een stuk hout op zijn hoofd geslagen, vastgebonden en vervolgens werd zijn keel doorgesneden. De verdachte zou Schrijen ook hebben beroofd van zijn geld, telefoon en kleding. Dat laat de Officier van Justitie dinsdag weten tijdens een pro forma zitting in Den Bosch.

Ista van Galen Geschreven door

De tonprater werd op 26 februari om het leven gebracht in zijn woning. Vier dagen later werd hij gevonden. De verdachte is een 26-jarige asielzoeker uit Trinidad en Tobago en staat terecht voor doodslag en diefstal.

Hij is dinsdag via een videoverbinding aanwezig in de rechtbank in Den Bosch. Ook slachtofferhulp en nabestaanden van Frank Schrijen zijn aanwezig.

Volgens de Officier van Justitie is het vermoeden dat hij de doodslag heeft gepleegd om een diefstal makkelijker te maken of om te ontsnappen toen Schrijen hem zou betrappen op de diefstal.

Gedrogeerd

Zijn advocaat laat weten dat zijn cliënt zei dat hij op de avond van de doodslag zich gedrogeerd voelde en dat dat hem heeft beïnvloed.

Over Schrijen deden al langer verhalen de ronde dat hij onder anderen jonge asielzoekers voor seksuele activiteiten ronselde, zo vernam Omroep Brabant van verschillende bronnen.

Schrijen was vooral in Brabant en Limburg tientallen jaren een bekende verschijning als tonprater.