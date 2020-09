Bruiden blij maken met tweedehands trouwjurken: 'Met tranen gebracht en weer opgehaald'

Puck vond een tweedehands trouwjurk bij Uit Liefde. (Foto: Alessandra Mignardi) vergroot

Je trouwdag is de mooiste dag van je leven, maar ook een hele prijzige. Alleen al de trouwjurk kan een paar duizend euro kosten. Dat hoeft niet altijd, vinden ze bij 'Uit Liefde' in Tilburg. De rekken hangen vol met nieuwe en gedragen bruidsjurken die een paar honderd euro kosten. "Een vrouw heeft zo'n mooie dag gehad en gunt een andere vrouw met een ander budget ook zo'n mooie dag."

"Mensen komen hier met tranen in hun ogen een jurk brengen en anderen met tranen in de ogen halen omdat ze binnen hun budget zo'n jurk konden vinden", vertelt eigenaresse Evelyne Klerx van bruidswinkel Uit Liefde. Juist dat maakt het voor haar zo bijzonder. "Het is echt vrouwen voor vrouwen."

Dat de jurken alleen van gescheiden dames komen, is een vooroordeel. Er zijn inderdaad vrouwen die na een gestrand huwelijk de jurk liever niet meer zien, maar ook dames die vrijwel meteen na hun bruiloft de jurk komen brengen.

"Dan zitten ze hier en laten ze de foto's zien van hun bruiloft. Dat is wel heel bijzonder." Zo doneerde een bruidspaar dat in Hongkong woont, maar in Nederland trouwde, de jurk aan Uit Liefde. "Die kwam vier dagen na de bruiloft hierheen, terwijl zij in het vliegtuig zaten."

Een jurk met een verhaal

Juist de verhalen bij de jurken maken het zo mooi volgens Evelyne. Zo werd ze laatst benaderd door een Nijmeegse die nog kort te leven had en graag wilde trouwen. Ze kon alleen de winkel in Tilburg niet bezoeken omdat ze vanwege corona thuis moest blijven.

"Via FaceTime probeerde ik met haar een jurk te vinden en ik stuurde er een aantal naar haar op." Omdat ze de vrouw nooit in het echt gezien had, bleek dat geen succes. Geen van de jurken paste. Toch wilde Evelyne het daar niet bij laten zitten.

"Op Instagram plaatste ik een oproep met de wensen en maten van de vrouw. Er kwam een reactie van een vrouw uit Amsterdam, die de jurk toen helemaal naar Nijmegen heeft gebracht. Het bleek de perfecte jurk", vertelt Evelyne met een grote glimlach. De Amsterdamse had er zelf nog niet eens in kunnen trouwen, maar gaf hem toch aan de vrouw uit Nijmegen. Die doneerde hem vervolgens aan Uit Liefde en nu hangt hij in de rekken wachtend op een nieuwe bruid.

Zo ontstaat er een mooie mix tussen gedragen en nieuwe jurken. Eens in de zoveel tijd doneren bruidszaken hun oude collectie aan Klerkx. "Dat is echt heel leuk. Normaal als het niet past dan moeten we een andere jurk proberen." Dat betekent overigens niet dat het dan om collecties gaat die niet meer in de mode zijn. Alle jurken zijn niet ouder dan tien jaar.

In de video vertelt Evelyne over een aantal jurken met een bijzonder verhaal:

Betaalbare bruidsbeleving

De jurken worden gekocht of gehuurd door meiden die het maximale uit een klein budget willen halen, maar ook vrouwen die een gedragen jurk uit duurzaamheidsovertuiging willen. Evelyne richtte de bruidsafdeling zo in, dat er een echte bruidsbeleving gecreëerd wordt. Naast jurken kunnen ook hakken en accessoires uitgezocht worden.

Vier vriendinnen gaven zo'n belevenis aan hun vriendin. Dat maakte veel indruk op Klerx. "Ze verrasten haar voor een zogenaamd vrijgezellenfeest, maar gingen een jurk uitzoeken. Omdat haar moeder de bruiloft waarschijnlijk niet meer mee kon maken, wilde ze eigenlijk geen trouwjurk aan." Daar waren haar vriendinnen het niet mee eens en dus zochten ze samen een jurk uit en betaalden die. "Dat was een tranendal, toen moest ik ook moeite doen om niet te huilen."

Want de verkoop en verhuur van de jurken, komt vooral uit een goed hart. Alles wat er verdient wordt, gaat naar een goed doel.

