Online misbruik vijf minderjarige meisjes: 40 maanden cel en tbs voor Eindhovenaar (26)

Een 26-jarige Eindhovenaar die via internet vijf minderjarige meisjes misbruikte, is dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 40 maanden cel en tbs met voorwaarden.

De man viel zijn slachtoffers over een langere periode op een dwangmatige manier lastig en dwong de meisjes seksuele handelingen bij zichzelf te verrichtten. De Eindhovenaar maakte hier filmpjes en afbeeldingen van en zette die op sociale media. Dat gebeurde in de periode tussen juni 2015 en juni 2019. De man is niet alleen schuldig aan misbruik, maar ook aan het maken en bezit van kinderporno.

Kwetsend

Bij het bepalen van de straf woog de rechtbank mee dat de man alleen oog had voor zijn eigen seksuele behoefte. “Hij hield op geen enkele manier rekening met de gevoelens van de slachtoffers en de mogelijke nadelige gevolgen van zijn handelen voor hun ontwikkeling. Voor al zijn slachtoffers geldt dat het misbruik grote impact op hen had en nog steeds heeft. Het is bovendien zeer kwetsend voor de meisjes dat de verdachte afbeeldingen van hen op sociale media zette”, aldus justitie.

Verder houdt de rechtbank er rekening mee dat er volgens een psychiater en een psycholoog sprake is van een 'gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens' van de verdachte. De deskundigen menen bovendien dat er een grote kans op herhaling is als de man niet wordt behandeld.

De 26-jarige misbruiker moet tenslotte bijna 10.000 euro schadevergoeding betalen aan drie slachtoffers die daarom vroegen.