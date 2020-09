Drugsafval gedumpt in natuurgebied, boswachter Erik kan het opruimen

Midden in het bos werden zakken met teelaarde gevonden (Foto: Erik de Jonge). vergroot

Boswachter Erik de Jonge stuitte woensdagochtend op grote stapels drugsafval in natuurgebied Lindonk in de buurt van Bergen op Zoom. "Dat kunnen we weer op eigen kosten gaan afvoeren", verzucht hij.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Dinsdagavond kreeg boswachter Erik al een melding binnen van iemand die een kleine hoop afval had zien liggen. ''Het stelde nog niet zo veel voor, dus ik dacht: 'dat zien we morgen wel.''' Helaas viel dat kleine hoopje de volgende ochtend toch wat groter uit dan gedacht. Een kilometer uit elkaar vond Erik twee bergen met troep.

''Midden in het bos lagen witte zaken waar plantaarde inzat. Tussen die aarde zaten blaadjes van wietplanten.'' Een eindje verderop lag allerlei materiaal waarvan Erik vermoedt dat het gebruikt werd bij het verbouwen van wietplanten.

Langs de weg werd nog meer (Foto: Erik de Jonge). vergroot

Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat er drugsafval gedumpt wordt in natuurgebieden. En ook al is dat illegaal, de politie is niet altijd betrokken bij deze dumpingen. ''Hennep is een natuurproduct'', legt een woordvoerder van de politie uit. ''De politie hoeft er dan niet aan te pas te komen om het afval af te voeren. Dat doen we wel als het gaat om bijvoorbeeld chemisch afval.''

Verder onderneemt de politie ook geen actie als er door de boswachter zelf geen duidelijke aanwijzingen worden gevonden. ''Denk aan bijvoorbeeld brieven waar een adres op kan staan of een getuige.''

Erik zou liever zien dat de politie boswachters vaker te hulp schiet. ''Ik heb vandaag zelf een BOA geregeld die een getuigen gaat interviewen en ik doorzoek zelf het afval. Dat lukt ook allemaal wel, maar het zou toch fijn zijn als de politie wat meer kon betekenen.''

Hulp

Later op de dag kreeg de boswachter hulp uit onverwachte hoek. Een buurtbewoner kon de teeltaarde wel gebruiken voor in zijn tuin en kwam de zakken met een aanhanger ophalen.

Wachten op privacy instellingen...